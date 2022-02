Brief 3 ’Studielening gebruikt voor vertier’

In principe is dat terecht. Uitgaande van een maandelijkse bijdrage van 300 euro komt dat na 6 jaar studie op 21.600 euro maximaal voor diegene, die in 2015 zijn gaan studeren. Hoe de studenten dan aan die enorme bedragen komen, die zij nu noemen, is geen raadsel. Het verschil is gebruikt voor persoonlijk vertier en dat hoeft de belastingbetaler niet te vergoeden.

Bert Steenhuisen, Heiloo

