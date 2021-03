Premium Lifestyle

Spijt: ’Elfstedentocht had ik willen meemaken’

“In 1963 was ik als soldaat gelegerd in Den Helder en kreeg ik de kans om aan de inmiddels beruchte Elfstedentocht mee te doen. Na lang wikken en wegen zag ik er echter vanaf. Ondanks dat het een tocht vol ontberingen voor de deelnemers was, heb ik daar nog steeds spijt van.”