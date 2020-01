Brief 3 ’Politieke kreten nietszeggend’

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft het over ‘moderniseren,’ ‘onderzoek,’ ‘in sommige gevallen,’ ‘kijken of het strakker kan,’ ‘goed nadenken’ en ‘migratiegolf dreigt voor problemen te zorgen,’ maar we horen niets over een aantal asielzoekers dat moet worden uitgewezen. Dat is ‘arbitrair’.

Kortom, nietszeggende kretologie zoals in de politiek vaak gebruikelijk is. Vervolgens drinkt men een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was.

Henk Mulder, Zwolle

