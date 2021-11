Brief 3: ’Elke reiziger verplicht testen’

Er is een nieuwe coronavariant ontdekt, het omicron. Ontstaan/ontdekt in Zuid Afrika. Minister de Jonge staat parmantig voor de camera’s te vertellen welke maatregelen hij heeft genomen. Reizigers die uit Zuid Afrika op Schiphol aankomen, zullen worden getest. Dit klopt slechts ten dele. Deze passagiers kunnen zich op Schiphol vrijwillig laten testen, willen zij dit niet, dan kunnen ze gewoon doorlopen.

Deze minister, die ons land al twee jaar ’opzadelt’ met de ene na de andere maatregel om het virus te bestrijden, faalt natuurlijk in deze. Hij had natuurlijk onmiddellijk moeten besluiten om iedere passagier uit Zuid-Afrika op Schiphol verplicht te testen. Positief in quarantaine, negatief, verder gaan.

Dat had moeten gebeuren en niet allerlei verhalen vertellen voor de camera waar we niets aan hebben. Wanneer, oh wanneer worden wij verlost van deze volkomen incompetente minister?

Tjeu Claase

STEM op deze brief

Of op een van deze brieven: