’Niet iedereen vindt hond op reis leuk’

In haar column (VRIJ 10/06) beschrijft Babette Wieringa haar vliegreis waarbij zij tussen twee passagiers zit, waarvan één met hond tot grote ergernis van de passagiere aan haar andere zijde. Ik kan me die ergernis goed voorstellen en ben ook verbaasd dat honden mee mogen aan boord.

Het blijkt maar weer dat honden gelijk worden gesteld aan mensen en dat men het niet meer dan vanzelfsprekend vindt dat iedereen dit accepteert. Ik krijg tegenwoordig hoe langer hoe meer aversie jegens het boeken van een vakantiehuisje of hotel waar honden worden toegestaan. Vaak liggen honden op of in bed met alle gevolgen van dien.

Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat mensen een allergie kunnen hebben voor huisdieren of het gewoon vies vinden. Ik heb ook een hond gehad, maar tijdens onze vakantie ging zij gewoon naar een dierenpension, waar ze ook een heerlijke tijd had.

Hanneke Wessels, Maassluis