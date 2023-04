’Asielblunder met Algerije’

En opnieuw slaat Nederland een modderfiguur in het buitenland, ditmaal in Algerije (Tel. 15/4), vindt Gerard Scheffer.

Terwijl het hier volstroomt met asielzoekers haalt Nederland, zonder zich eerst objectief te informeren en zonder overleg met Algerije, dit land van de lijst met veilige landen. Gevolg is dat afgewezen Algerijnse asielzoekers niet teruggestuurd kunnen worden terwijl Algerije hier juist alle medewerking aan wil verlenen. De gotspe hierin is dat vrijwel alle asielverzoeken van Algerijnen worden afgewezen. Iets waarvan mevrouw Abdelhak, de Algerijnse ambassadeur in ons land, zich terecht afvraagt hoe dit valt te rijmen met de volgens Nederland onveilige situatie in haar land. Waar Nederland weer het slimste jongetje van de klas wil zijn presenteert het zich opnieuw als het lachertje van de klas.

Gerard Scheffer, Heerlen