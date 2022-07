Brief 2: ’De oplossing ligt in Den Haag’

Als de piloten staken, het openbaar vervoer, onderwijs, zorg, ambtenaren en politie dan heeft het publiek er ook last van. Dan wordt er om de tafel gezeten en een perspectief geboden zoals hoger loon, lagere werkdruk of minder werkuren. Daarna zijn de stakingen ten einde. Maar bij de boeren bieden ze geen perspectief, sterker nog er worden steeds meer maatregelen opgesteld. Zolang er geen perspectief is zullen deze acties alleen maar heftiger worden. De oplossing ligt in politiek Den Haag, maar na zoveel jaren ellende is daar geen vertrouwen meer in.

Aart Bijvoet, Volendam

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: