Erg zware tas, halverwege struikelde ik en er stopten meteen twee jongere mensen om te vragen of ze moesten helpen. Eigenwijs als ik ben zei ik, dat hoeft niet, tot ik 50 meter verder de tas echt niet meer kon tillen. Ik sprak een willekeurige voorbijganger aan of hij mij wilde helpen. Ja natuurlijk, waar moeten we naartoe, dan zet ik de tas daar wel neer. Er zijn echt waar heel veel aardige mensen in Nederland.

Hermina Oord, Groningen

