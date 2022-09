’Geen btw heffen op denksport’

Recent heeft de Belastingdienst voor sportverenigingen een wijziging in het btw-stelsel doorgevoerd. Denksporten (schaken, dammen, bridgen etc.) zijn, indien men een omzet heeft boven 20.000 euro niet langer vrijgesteld van btw. Dit in tegenstelling tot de overige sporten, die wel btw-vrijstelling behouden.

Ik begrijp dat de Belastingdienst zo in de knel zit met systeemwijzigingen, en zoiets onbenulligs kan wel? En wat levert dit nu al met al financieel op voor vadertje Staat? Zijn er geen belangrijkere zaken? Zoals de veelal onbelaste megawinsten van energiereuzen?

Doordat wij recent als bridgeclub intensieve acties voerden, is het ledenaantal aardig gegroeid, en daardoor de omzet (contributie). De gevolgen van invoering van de btw voor denksporten is voor onze leden ingrijpend. De verschuldigde contributie gaat hierdoor namelijk met 21% omhoog. In deze tijd van toenemende inflatie is dit btw-besluit niet fatsoenlijk. Bridgeleden zijn voor een behoorlijk deel ouderen. Deze stelselwijziging betekent een volgende aanslag op hun veelal beperkte inkomen en voor veel leden mogelijk een onoverkomelijke financiële drempel om te blijven bridgen.

Pieter Ekelmans,

Rijswijk