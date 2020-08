Welkom in de nieuwe middeleeuwen met zijn eigen inquisitie!

De echte literatuur opent een nieuwe dimensie naar de toekomst en het verleden. In zijn roman 1984 beschrijft George Orwell het einde van de westerse democratieën: een almachtige staat die alles controleert en bepaalt. Gelukkig is dat nog niet het geval. Ook de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M Coetzee confronteert ons in zijn roman Disgrace (In ongenade 1999) met een nieuwe dimensie van de toekomst. Helaas is deze dimensie geen toekomst meer. In Zuid-Afrika heerste in de jaren negentig van de vorige eeuw een aantal dogma’s zoals in het openbaar biechten, diversiteit (inclusiviteit), geen recht maar alternatieve procedure, wit is de eeuwige onderdrukker en zwart is het eeuwigdurende slachtoffer!