’Asielinstroom niet af te stoppen’

Bijna 20 jaar verder zien we daarvan de desastreuze gevolgen. En niet alleen in ons land. In plaats van asielzoekers tegen te houden was Frontex de eerste organisatie die hen op de Middellandse Zee oppikte en hen als een soort veerdienst in Griekenland en Italië aan land zette. De meest recente poging om de instroom te beperken is de belofte van premier Rutte om nog voor de kerst met een -zoals hij het zelf omschrijft- tot een fundamenfele heroriëntatie met de Europese partners van het asielstelsel te komen. En zoals we inmiddels ook wel weten: Rutte is 'van de eerste leugen ook niet gebarsten'. Dat gaat hem dus niet worden. Hoe dan, Rutte? Hoe wil je nu toch die duizenden mensen die dagelijks voet aan wal zetten in Europa tegen houden. Hoe dan? De vraag stellen is hem beantwoorden!

Jan Muijs, Tilburg