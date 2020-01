’Handhavers met meer kennis nodig’

Dit biedt de mogelijkheid om goed opgeleide gemeentelijke handhavers ook bevoegdheden te geven op het gebied van verkeershandhaving. Optreden tegen levensgevaarlijk huftergedrag is hoogstnoodzakelijk.

Nu is het vaak onduidelijk wat gemeentelijke handhavers nu eigenlijk doen en de beeldvorming over hen is vaak niet bepaald positief. Een tragisch dieptepunt vormde wel het honderd procent falend handhavingsbeleid ten aanzien van de vreugdevuren in Scheveningen: niemand was verantwoordelijk! Bestuurlijke klunzigheid ten top!

Alle lof voor Johan Remkes die nu orde in de chaos mag scheppen. Tijd voor handhavers met een gedegen kennis van zaken en overredingskracht. Ik heb zelf 23 jaar als operationeel verkeersdeskundige in de Randstad gewerkt. Helaas liet de recente verkeersramp in de Italiaanse wintersportplaats Bruneck ons zien hoe een dronken automobilist de levens van vele mensen kan verwoesten.

Bram Casteleijn,

Aardenburg