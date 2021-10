Brief 3: ’Herrieschopper verdient geen privacy’

Waarom die agressie in Nederland tegen hulpverleners maar niet in het buitenland? Nou dat is simpel, in het buitenland wordt er flink gestraft, in Nederland krijg je een preek, soms een boete, maar dat lost niets op.

Direct ter plekke aanspreken, indien camera aanwezig bij de hulpverleners gelijk die herriemakers op de foto (foto op internet plaatsen) en wil men niet weg van de locatie waar de hulpverlening vecht voor het leven van gewonden, dan kun je pepperspray gebruiken.

Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn als de regels nu eindelijk eens aangepast worden. Dat schermen met: ja, maar de wet of ja, maar de privacy, moet nu eindelijk eens afgelopen zijn. Wil je privacy, dan zorg je dat je niet aanwezig bent.

J. Snijders

