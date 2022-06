’Protest tegen misgelopen indexatie’

Maar wat nog erger is, dat doordat deze fondsen nu indexeren, accepteren ze het nieuwe pensioenstelsel. Dit stelsel waarvan alleen de contouren duidelijk zijn (er is nog geen wet). De consequenties van het ‘invaren’ zijn nog totaal onbekend. Ook is het zeer waarschijnlijk dat de opgelopen achterstand niet meer ingelopen mag worden omdat de financiële ruimte gebruikt moet worden voor de ombouw of niet nader gedefinieerde ‘buffers’.

Ik adviseer iedereen, wetende dat het moeilijk is, om bezwaar te maken tegen de misgelopen indexatie in al die jaren. Want let op. Bezwaar maken kan nu nog maar dadelijk niet meer. Want zo gaat dat in Nederland (zie spaartaks).

B. Slager, Rotterdam