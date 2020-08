Coronazomer: Kettingdagboek

In een woonwijk in De Lier heb ik een kettingdagboek in coronatijd georganiseerd. Op 75 aaneengesloten dagen zijn er door 75 wijkbewoners verhaaltjes geschreven over een dag uit die periode. Het verzoek was: Schrijf op wat je op die dag beleefd hebt en geef ’het dagboek’ door aan een andere wijkbewoner. Het eindresultaat was een prachtige diversiteit aan verhalen. Wat opviel was dat de schrijvers altijd op zoek waren naar een positieve benadering in deze bizarre periode. Op zaterdag 11 juli hebben de auteurs en hun aanhang een prachtig mooi boekje in ontvangst genomen. De omslag werd gemaakt door een geslaagde leerling van het grafisch lyceum uit onze wijk.

Frans Voskamp

Heeft u een bijzondere zomer gehad vanwege corona? Stuur uw bijdrage naar [email protected]