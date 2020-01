Een nieuwjaarspraatje komt meestal met voornemens of een wensenlijstje. Laat ik daarom maar eens met een maatschappelijke to-dolijst op de proppen komen. ’Waar gaat het in het nieuwe jaar naartoe’, zong een van de vroege voorgangers van Claudia de Breij. Nou, dat weten we niet. Maar wat wenselijk zou zijn wat mij betreft voor 2020, daarvoor kan ik wel een voorzetje geven.