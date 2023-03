’Woke laat geen ruimte voor debat’

Verbazingwekkend hoe menig bedrijf, instituut en individu zijn profilering en beleid aanpast, want elk risico om te worden bestempeld als intolerant of racistisch dient immers te allen tijde te worden voorkomen. Laten zien dat je deugt, dient te gebeuren volgens de spelregels van een minderheid, die middels onevenredig veel media-aandacht de zwijgende meerderheid wel even vertelt hoe het moet. De stelligheid waarmee het morele gelijk wordt geclaimd laat weinig ruimte over voor discussie. Haast religieus wordt iedere afvallige gecanceld of verketterd. Is dit het Nederland wat we willen?

M. van Zeist, Apeldoorn