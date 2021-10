Brief 3: ’ABP-deelnemer rijdt gewoon benzine’

Iedereen weet dat we nog een hele lange tijd gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen zoals gas en benzine. Maar wat zie ik: een groepje zingende jongelui die feest vieren omdat het ABP hun aandelen pakket van fossiele brandstoffen van de hand willen doen. Wat is dan de winst als anderen dat pakket overnemen?

En hoe weet het ABP dat hun leden dat zo graag willen? Ik kan me niet herinneren dat het ABP ooit gevraagd heeft wat hun leden willen. Ik ben er van overtuigd dat het overgrote deel van de ambtenaren nog in gewone benzine- of dieselauto’s rijdt en dat nog zeer lange tijd zal blijven doen. Zij zullen ook hun huizen nog lang met gas blijven verwarmen.

Ook hier lijkt het erop dat weer gezwicht is voor een klein groepje drammers dat, zo leek het mij, nog maar weinig zal hebben bijgedragen aan het vullen van de potten van het ABP.

H.Visser, Driebergen

