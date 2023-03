Brief 1: ’Waterstofauto is de toekomst’

De ban op benzine-auto’s is voorlopig uitgesteld, de nadruk moet komen te liggen op waterstof, elektrische auto’s zijn goed in de stad en meer ook niet! De elektrische energie die nodig is voor auto’s is ontoereikend, denk aan de capaciteit van het netwerk. Heel de straten vol met laadpalen, je moet er niet aan denken.

De algehele energievoorziening in Nederland kan niet zonder kerncentrales, Frans Timmermans de groene goeroe, moet kleur bekennen dat Nederland niet kan voldoen aan de energie door windmolens en zonne-energie alleen! Rekening houden met het milieu is prima, Niets mis mee. Maar alstublieft gebruik je gezond verstand en dram niet door. Zorg ervoor dat je nu voor oplossingen zorgt voor problemen die zich voor gaan doen, als je ondoordacht beslissingen neemt!

F. van Berkel, Tilburg

