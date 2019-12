’Eigengereide gedrag minister’

Als je dat doet, geef je toe dat je gefaald hebt. Dat de minister door haar eigengereide gedrag een heel land aan de rand van een bouwcrisis brengt, is natuurlijk bijzaak. In het normale bedrijfsleven was je allang ontslagen zonder een vette uitkering. En dan bestaat de mogelijkheid dat je weg moet of weg gaat. Voor je inkomen maakt dat na je ministerschap weinig uit. Je krijgt ergens wel een goed betaald burgemeesterschap en in ieder geval wachtgeld, want politiek Den Haag zorgt goed voor zichzelf.

J. Elbersen