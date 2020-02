De Kwestie: ’Leeftijdsverschil speelt geen rol in de liefde!’

Hendrik M_ leerde zijn echtgenote bijvoorbeeld kennen toen ze 20 was. Hij was toen 57. „Dat is een beetje vreemd als je gaat kennismaken met je toekomstige schoonouders, die 12 jaar jonger zijn dan je zelf bent. Mijn lieve echtgenote is nu 33 en ik ben 70, sinds 2011 gehuwd en nog steeds gelukkig!”

Weerstand

Volgens Roberttiel99 is er voor de betrokkenen in de relatie vaak ook geen probleem. „Een groot leeftijdsverschil kan juist veel rust geven. Maar je loopt tegen een muur van weerstand in de omgeving op.”

Die weerstand heeft Tomtax bijvoorbeeld: „Met iemand van om en nabij je eigen lichting deel je veel meer. Ik kan me niet voorstellen dat mensen uit bijna verschillende generaties dan een gedeelde basis hebben, voor wat betreft interesses en dergelijke. Net als mensen uit totaal verschillende landen of culturen.”

"Het is me een zorg of mensen met een leeftijdsverschil elkaar leuk vinden. Lekker laten gaan, je leeft maar een keer"

Tomtax staat daarin niet helemaal alleen, want ook Mia22 heeft bedenkingen tegen een groot leeftijdsverschil: „Ik geloof dat grote leeftijdsverschillen een relatiebreker kunnen zijn. Je partner veroudert veel sneller, heeft andere interesses, ook oudere vrienden. Je partner lijkt meer een ouder of zelfs grootouder! Je moet er toch niet aan denken om met je ouder of grootouder getrouwd te zijn?”

Kinderwens

Daan van Jarsemade gelooft wel in de liefde, maar ziet ook wel praktische bezwaren: „Als er een kinderwens in het spel - wat ’te laat’ zou kunnen zijn - dan kan het botsen.”

Echter, in het algemeen zijn de reacties positief over relaties met een ouder/jonger iemand. Ansjedeblok denkt met veel warmte terug aan haar huwelijk: „Ik ben 37 jaar getrouwd geweest en in totaal 41 jaar samen met mijn man, die 24 jaar ouder was dan ik. Helaas is hij overleden, maar als het kon zou ik het zo weer overdoen.”

"In al die jaren nog niet één dag spijt"

„Leeftijd speelt geen rol in echte liefde”, zegt ook Frankpeterbo. „Het leeftijdsverschil tussen mijn vrouw en mijzelf is 22 jaar, we hebben verschillende nationaliteiten en zijn tien jaar samen en getrouwd. Persoonlijk denk ik dat leeftijd niets uitmaakt, als je je soulmate hebt gevonden.”

Het gaat ook vooral om je gedrag, schrijft Davido. „De schrijver Harry Mulisch zei ooit dat je een eeuwige leeftijd hebt, hijzelf was altijd 30 jaar gebleven. Er zijn mensen van 70 die wijzer en speelser zijn en beter out of the box kunnen denken dan vele jongeren.”

Financiering

Johanvanderman1001 gelooft in leven en laten leven: „Ik vraag me eerder af: ’Waar bemoeien mensen zich mee?’ Ook hier. Alsof hun eigen leven zo perfect is. Het is me een zorg of mensen met een leeftijdsverschil elkaar leuk vinden. Lekker laten gaan, je leeft maar een keer.”

"Ga ervoor! En met de huidige medische mogelijkheden wordt het nog echt fijn ook!"

Aan dat leven komt echter ook een einde, weet Hansandrebe. „Ik ben nu 15 jaar getrouwd met een 18 jaar jongere partner en dat is een perfecte match. Onze enige zorg is dat ik eerder zal overlijden. Dat speelt bij veel zaken op de achtergrond mee. Dus een goed langstlevendentestament en een afgestemde financiering zijn gewenst. Ook bij de keuze van de woning speelt het een rol. Maar emotioneel? In al die jaren nog niet één dag spijt.”

En, volgens Ton9, blijven er altijd nog meer bij elkaar dan dat er uiteen gaan. „Het juiste advies is inderdaad: Ga ervoor! En met de huidige medische mogelijkheden wordt het nog echt fijn ook!”