’Hooligans verliezen recht privacy’

Er zijn beelden van relschoppers tijdens de confrontatie tussen NEC- en Vitessesupporters. Als je aan dergelijke matpartijen mee doet en ook nog even een politiebusje volledig vernield, verlies je alle recht op privacy en ga je gewoon met de billen bloot. Niet eerst zelf melden voordat er wordt gepubliceerd, nee, onmiddellijk de foto’s op social media en dus volop in beeld. Dat je familie en/of werkgever daar niet blij mee zijn, had je zelf maar eerder moeten bedenken. Dergelijk gedrag verdient geen fluwelen handschoen, maar een keiharde en nietsontziende aanpak. Alleen zo voorkom je herhaling en denkt het betrokken tuig eerst even goed na alvorens los te gaan.

Jan Pronk, Beverwijk