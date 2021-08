Uitslag Stelling: Geen fiducie in formatie

De formatie lijkt nog altijd muurvast te zitten. Deze week zijn de formatiegesprekken hervat, nadat demissionair premier Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) op aanraden van informateur Mariëtte Hamer een grove schets voor een regeerakkoord schreven. Hamer gelooft dat het basisakkoord voor een doorbraak kan zorgen, maar slechts 4 procent van de stellingdeelnemers deelt dit vertrouwen. Het gros is ervan overtuigd dat ook deze formatiepoging niet zal slagen. „Deze formatie doet geen recht meer aan de verkiezingsuitslag. Stop deze zinloze poging”, verwoordt iemand.

Na het zomerreces zijn de stekeligheden over en weer tussen verschillende politieke partijen nog steeds niet uit de lucht. Zo ziet Kaag nog altijd niets in een kabinet met de ChristenUnie (CU), omdat ze naar eigen zeggen de samenwerking op medisch-ethisch vlak niet ziet zitten. De D66-leider houdt vast aan een nieuwe regering waarin VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvDA samenwerken. „Kaag moet inbinden en naar de kiezer luisteren”, klinkt het vanuit de respondenten. „De overgrote meerderheid wil immers rechts.” Slechts 12 procent heeft begrip voor Kaags vasthoudendheid.

VVD en CDA zien de samenwerking met PvdA én GroenLinks niet zitten, terwijl de twee laatstgenoemden alleen samen willen meedoen in een regering. „GL en PvdA moeten elkaar loslaten en realistisch zijn”, vindt een respondent. „Zij zijn de twee grote verliezers.” Ruim twee derde is dan ook van mening dat de twee partijen, door zich aan elkaar vast te klampen, de formatie onnodig blokkeren. De respondenten hebben überhaupt geen goed woord over voor partijen die elkaar in deze fase blijven uitsluiten: „Zo worden niet alleen partijen, maar ook miljoenen Nederlandse kiezers buitengesloten”, aldus een respondent.

Het roer moet om in politiek Den Haag, daar is 86 procent het over eens. Maar hoe, daar verschillen de meningen over. „In de toekomst maximaal twee regeertermijnen, dan vermijd je dit gedoe”, oppert een respondent. „Het roer moet om naar rechts: de kiezer heeft links niet voor niets verlaten. Exit D66”, schrijft een ander. Een ander is kritisch op het CDA: „Die moet eruit. De partij heeft geen stabiele bestaansgrond meer, gezien de interne toestanden.”

Een derde vindt dat het huidige kabinet het beste een doorstart kan maken. „Maar dan moet Kaag wel de hakken uit het zand halen.” Niet iedereen is er zo happig op: „Ik krijg sterk de indruk dat er net zo lang wordt getalmd tot ze kunnen wegkomen met een doorstart. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Het regeerdocument van Rutte en Kaag gaat de formatie niet in een stroomversnelling brengen, zegt 89 procent. Een bijna even grote groep pleit dan ook voor nieuwe verkiezingen als de formatie voor 1 oktober nog niet rond is. Een deelnemer schrijft: „Laten ze een zakenkabinet vormen om de grote problemen aan te pakken. Dan kunnen ze daarna gelijk verkiezingen uitschrijven voor volgend jaar. Deze formatie krijgen ze nooit meer op gang.”