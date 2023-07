Ombudsman: Langer wachten op VOG

Sebastian vraagt een VOG aan bij Justis. Op de website leest hij dat de reactietijd één tot vier weken is. Wanneer de eerste paar weken voorbij zijn, vraagt Sebastian zich af of hij de VOG nog wel op tijd binnen gaat krijgen. Hij belt een aantal keer met Justis. Hij wordt heel vriendelijke te woord gestaan en komt erachter dat het langer duurt, omdat hij uit België komt.

Justis moest dus eerst bij de Belgische autoriteiten navraag doen of Sebastian een VOG kan krijgen. Dit duurt langer dan wanneer iemand met de Nederlandse nationaliteit een VOG aanvraagt. Sebastian is blij dat hij wat meer duidelijkheid heeft. Maar hiervoor moest hij wel meerdere keren bellen. En de medewerkers gaven ook verschillende antwoorden.

In de tussentijd houdt Sebastian zijn nieuwe werkgever steeds op de hoogte van wat er speelt rondom zijn VOG. Maar omdat het allemaal zo lang duurt, is Sebastian wel een beetje bang dat zijn nieuwe werkgever het vertrouwen verliest en misschien zelfs niet meer op Sebastian wil wachten. Sebastian vreest voor zijn nieuwe baan. Daarom besluit hij contact op te nemen met de Nationale ombudsman.

Sebastian komt in contact met collega Idris* en vertelt zijn verhaal. Kan Idris hem misschien helpen? Idris vraagt aan Justis hoelang het nog gaat duren voor Sebastian een VOG ontvangt. Hij benadrukt dat de tijd begint te dringen voor Sebastian.

Gelukkig reageert Justis hier heel snel op. Ze bellen met Sebastian en vertellen hem dat zijn VOG klaargemaakt wordt. Hij krijgt hem gelijk opgestuurd.

Sebastian is blij. Zijn VOG is binnen en hij kan gewoon volgens de planning beginnen met zijn nieuwe baan. Hij bedankt Idris voor zijn hulp.

Ik ben blij om te zien dat Sebastian uiteindelijk op tijd geholpen is. En dat hij vriendelijk te woord werd gestaan aan de telefoon. Dit verhaal laat zien hoe belangrijk het is dat een overheidsinstantie haar informatievoorziening op orde heeft en duidelijk communiceert. Als we nu op de website van Justis kijken, is de informatie die Sebastian nodig had, ook goed te vinden.

Mensen die in dezelfde situatie zitten als Sebastian kunnen dus lezen hoe de procedure in zijn werk gaat.

* Niet de echte naam