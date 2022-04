’Jetten kan mij niet dwingen’

Aardgas is net als kernenergie groene energie, zo stelt de EU. Beide energiebronnen zijn betere alternatieven dan windmolens of landbouwgrond verslindende zonneweiden, vindt A. Vis. En toch is minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie van plan om Nederland van het gas te halen. Ik vraag mij af of hij mij nu nog wel gedwongen van het gas kan halen? Gas is immers groene energie. Ik blijf aardgas stoken tot onze kernenergiecentrales en de waterstofga fabrieken mij waterstofgas gaan leveren. Dat waterstofgas kan via het aardgasnetwerk naar de woningen toe en vergt voor mij als consument een relatief kleine investering in de vorm van een aangepaste cv-ketel. Dat is de enige houtsnijdende route. Wie geeft Jetten ook realiteitszin?