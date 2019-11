’Oplossingen lerarentekort voor de hand’

Laat de reken- en taaltoets vervallen voor deze groepen. In deelcertificaten kan alsnog de pabo gehaald worden. Dit levert een hele grote instroom op van uiterst gemotiveerde leerkrachten die dolgraag alleen in de lagere groepen willen werken.

Of: Meer vakdocenten op de basisschool. Laat alle afgestudeerden van de ALO, kunstacademie en conservatorium, die geen baan hebben, les geven in hun vak op de basisschool, eerst in aanwezigheid van een leerkracht.

Na het behalen en gebleken geschiktheid kunnen ze na het halen van een pedagogische bevoegdheid zelfstandig in hun vak aan het werk. En zo krijgen de leerlingen ook deze vakken weer aangeboden op een goede manier.

G. Vissinga