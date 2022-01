Hoe ging de pas kapot?

Kopieer naar clipboard

Stefan* is taxichauffeur. Hij is tijdens zijn werk wettelijk verplicht een chauffeurspas te gebruiken. Hier worden onder andere zijn ritten op geregistreerd. Plotseling gaat zijn pas stuk. Hij moet een nieuwe aanvragen. Maar het is niet zijn schuld dat de pas stuk is. En hij moet ook nog eens zelf betalen voor zijn nieuwe pas. Hoe zit dat?