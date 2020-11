De Kwestie: ’Erdogans Turkije komt de EU niet in’

Daarmee wordt door velen meteen een belangrijke reden genoemd voor die afwijzing: de Turkse leider zelf. Erdogan heeft zich bepaald niet populair gemaakt met zijn vijandige uitspraken over het fascisme (’dat staat in jullie boek’) en de vermeende onderdrukking van de moslims in Europa (’dat lijkt op positie van de Joden in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog’). Velen vragen zich daarom af: „Waarom zou je met iemand die zich zo opstelt - en bovendien niet schroomt om raketsystemen aan te schaffen bij de Russen - een verbintenis aangaan?”

Veliborweller zegt: „Ik vind dat Erdogan Turkije volledig ongeloofwaardig maakt als partner in welk bondgenootschap dan ook. Zijn aanwezigheid is een zwarte vlek die zo snel mogelijk uitgewist dient te worden. Politiek gezien dan, welteverstaan. Alleen maar retoriek en geen oplossingen voor de binnenlandse problemen in zijn land!”

Volgens Janny de Kruijk ligt de sleutel bij de Turkse bevolking: „Het Turkije van Erdogan hoort niet in de EU. Als de Turkse bevolking in staat is om deze islamist van de ergste orde de laan uit te sturen en een gematigde leider met oog voor de rest van de wereld te kiezen, dan zou het kunnen. Misschien. Nu moeten de toetredingsverdragen en de daarmee samenhangende geldstromen direct worden opgezegd en verbroken. Erdogan luistert nergens naar en zal door zijn eigen bevolking teruggefloten moeten worden.” Dick52 is het daarmee grondig eens: „Absoluut die Erdogan weigeren. Deze nep-dictator spoort niet. Hij is een aanfluiting voor Europa. Zodra er een redelijke leider opstaat, kunnen we toetreding overwegen.”

Jan Derk Eppinks pleidooi voor een hardere aanpak van Turkije, krijgt nu dan ook veel bijval, maar volgens Pau had Eppink daar zelf ook wel iets meer aan kunnen doen: „De EU is veel te slap geweest en nog. U maakt deel uit van die unie zonder een krachtige tegenstem.”

Volgens Huub307 zullen de Turken zelf afscheid moeten nemen van Erdogan. „Door de jaren heen hebben we gezien dat dit land onder leiding van deze onberekenbare sultan onbetrouwbaar is geworden en geradicaliseerd is. Er is geen enkele basis meer om met welke samenwerking dan ook door te gaan. Laat de Turken zelf eerst maar eens afstand nemen van deze man die de economie aan de rand van de afgrond brengt of heeft gebracht.” En dan? Gewoon weer met vakantie naar de vijfsterren-resorts aan de Turkse Rivièra? Voorlopig niet, zegt diezelfde Huub307: „Er zou een Europees negatief reisadvies voor Turkije moeten gelden, al die aardige Turken ten spijt. Ze blijven pal achter deze ’psycho’ staan, dus moeten zij ook de consequentie daarvan dragen.”

Dat gaat bijvoorbeeld EP-lid Kati Piri te ver (zie de link hierboven) en zij heeft onder de reageerders een klein groepje volgers. Partijtje bijvoorbeeld: „De deuren moeten helemaal nergens dicht. Diplomatiek overleg is nodig om hier een oplossing te vinden.” Dat vindt ook Gjhmeij40: „Het is beter om Turkije te accepteren voor wie zij is en zorg gewoon voor zo normaal mogelijke diplomatieke betrekkingen.”

Allemaal goed en wel, maar die bespiegelingen gaan voorbij aan het heetste hangijzer, volgens velen: Turkije is een islamitisch land en dat verenigt zich niet met Europa. Zolang dat zo is, kan er van toenadering geen sprake zijn, zegt Willemwriter: „Er bestaan geen bruggen naar het onwrikbare gelijk dat de islam zichzelf toekent, naast de werelddominantie die het voorstaat. ”

Dus we hoeven het er niet meer over te hebben? Wat Andre Hof betreft zijn we uitgepraat: „Ik begrijp werkelijk niet dat EU en NATO niet veel harder tegen Erdogan zijn opgetreden met forse sancties meteen tegen Turkije. Eigenlijk moeten we de gehele islamitische wereld de wacht aanzeggen.”