’Neem voorbeeld aan landen met kerncentrales’

In 2022 was de zogenaamde groene energie gestegen tot 15% van het totale energieverbruik. De jubelstemming is volkomen misplaatst, want het aandeel van het verbranden van bomen en afval was bijna de helft. Wind- en zonne-energie bij elkaar slechts 7%, waarbij de panelen op daken zijn inbegrepen.

De gesloten kerncentrale in het Duitse Beieren leverde stroom voor 3,5 miljoen huishoudens. Met al deze verkeerde keuzes blijven we nog heel lang afhankelijk van aardgas, steen- en bruinkool.

Neem een voorbeeld aan schone landen als Frankrijk, Zweden en Finland met bij elkaar 66 kerncentrales. Het wachten is op nieuwe verkiezingen.

Niek Gahrmann