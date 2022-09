’Kritiek op ’wokisme’ terecht’

Bij de jaarlijkse HJ Schoo-lezing in Amsterdam heeft onze justitie-minister Dilan Yesilöz gesproken. Zij gaf daarbij scherp aan waarom de uit Amerika overgewaaide woke-beweging een bedreiging kan gaan vormen voor de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Zij zegt: bewegingen voor gelijke rechten en inclusie hebben mijn volle steun, maar de woke-beweging is een beweging die uit is op ’exclusion’: het veroordelen en uitsluiten van meningen en mensen. Zij denken te mogen bepalen welke informatie wel of niet waar is en wie wel of niet deugt. Een systeem van uitsluiting en niet van inclusie.

Ik heb de lezing zelf niet bijgewoond, maar de samenvatting die ik las vond ik indrukwekkend. Ik zag zelf daarbij een analogie met religies. Religies hebben altijd voor gruwelijke oorlogen georgd met miljoenen doden. En dat met name door religies, die ook het principe van ’uitsluiting’ hanteerden (het veroordelen, bestrijden en doden van mensen met een afwijkend geloof).

Minister Yesilgöz gaf in haar lezing haarfijn het verschil tussen inclusie en uitsluiting aan en concludeerde terecht dat de ’woke-exclusion’ een bedreiging voor onze rechtsstaat kan vormen.

Ph. Ybema, Geldrop