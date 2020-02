Stop met politiseren bij terreur

De Israëlische historicus en futuroloog Yuval Noah Harari gaf deze week aan dat het aantal doden door notenallergie hoger is dan het aantal slachtoffers van terrorisme. Harari kijkt eigenlijk op een soort technische, antropologische, biologische manier naar de mens. En vanuit dat rationele beginpunt is de vaststelling dat noten meer mensen doden dan terroristen niet raar. Hij koppelt er ook nog een tactische opdracht aan: de kans is klein dat de terroristen jou te grazen nemen, dus zorg ervoor dat hun intentie van angst zaaien bij jou niet aankomt. Op zich een nuttig advies.