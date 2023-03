’Ook door asielstroom woningnood’

Uiteindelijk worden aspecten die de woningbouw belemmeren zoals goede locaties, stikstof, investeerders en oplopende rente steeds belangrijker maar de urgentie om te bouwen blijft gelijk. Dit kunnen we onmogelijk zo volhouden, maar in plaats dat we iets aan de vraag naar huizen doen gaat minister de Jonge stug door op de ingeslagen maar heilloze weg. Binnen een aantal jaren loopt ons land volledig vast door een niet aflatende stroom migranten die moeten wonen en een onbetaalbare en dus niet te realiseren bouw van nieuwe huizen.

Het zinloze proberen te anticiperen op de huidige situatie gaat bij minister De Jonge tot grote frustraties leiden. Niet alleen omdat zijn doelen onhaalbaar zijn, maar ook omdat de problemen alleen maar groter worden. Geen fijn vooruitzicht dus, maar zicht op verandering is er niet.

Jan Pronk, Beverwijk