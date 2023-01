Antisemitisme rottend vlaggenschip van racisme

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Eddy Terstall

Een kwart van de Nederlanders die na 1980 zijn geboren, noemt volgens een recent onderzoek de Holocaust een mythe of overdreven. Nu lijkt het me lastig om precies na te meten of dat ook echt een kwart zal zijn, maar dat ontkenning of relativering van de Holocaust in verschillende onderstromen bepaald geen uitzondering is, was al langer duidelijk.