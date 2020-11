’Agent niet veilig in probleemwijk’

Denkt u dat hij en zijn familieleden dan nog lekker kunnen slapen in huis? Een molotovcocktailtje doet wonderen om ze weer te laten verhuizen naar een betere wijk en dan mag je hopen dat er geen dodelijke slachtoffers zijn.

Tuig blijft tuig mits je ze kunt heropvoeden. Geef ze de eerste keer een waarschuwing met een flinke boete. Tweede keer oppakken en een half jaar in een heropvoedkamp drillen tot ze breken. Ga je daarna nog een keer de fout in, hup minimaal twee jaar de gevangenis in en gratis werk verrichten voor de kosten die zij hebben veroorzaakt.

Nu hebben ze overal de vrije hand met alle gevolgen van dien en als ze wél gepakt worden is het ‘foei niet meer doen hoor’ beleid.

Zachte heelmeesters….weet u wel?!

P. van Neck

Rotterdam