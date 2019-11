Nederland lijkt wel een actieland geworden. Onlangs de boeren en de bouwers, deze week de leraren en later deze maand de verpleegkundigen. Hoe kan er zoveel onvrede zijn in een land dat het economisch zo goed doet? Wat gaat er mis als het kabinet belooft dat iedereen gaat delen in de welvaart en er toch zoveel ongenoegen is?