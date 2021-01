’Gun de leeuwen van Artis een beter leven’

Als je echt van dieren houdt ga je niet zoals Sjaak Swart geld inzamelen om de leeuwen te laten blijven in Artis, maar gun je hen juist een beter leven op een andere plek, schrijft Sandra van de Werd.

Deze leeuwen hadden al heel lang geleden een veel ruimer nieuw onderkomen moeten krijgen, maar Artis stelde telkens andere prioriteiten. In Artis hebben de leeuwen slechts een klein stukje zand met wat rotsblokken en een binnenverblijf. Dag in, dag uit, zitten de leeuwen gevangen om aangestaard te worden door mensen. Een leven vol verveling in gevangenschap. Voor hun voedsel jagen met een snelheid van 80 km per uur kunnen ze niet. Een dierengevangenis die beschamend is.

Artis is een inzamelingsactie onwaardig zolang de hoogste prioriteit niet bij het welzijn van de dieren ligt en men rustig doorgaat met het fokken en doden van overtallige dieren. Nu wij mensen zelf merken hoe moeilijk het is om slechts enige tijd van de dag opgesloten te zitten, zou medeleven voor de dieren die voor ons vermaak in dierentuinen gevangen zitten op zijn plaats zijn. Het zou de dierentuinen sieren als zij juist nu door de coronacrisis een belangrijke diervriendelijke omslag gaan maken. Van een dierentuin die dieren gevangen houdt voor vermaak, naar een dierentuin die dieren in nood opvangt en start met een natuurlijke afbouw van de aanwezige opgesloten dierentuindieren.

Sandra van de Werd

Comité Dierennoodhulp

Amsterdam