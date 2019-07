’Hauer eeuwig Soldaat van Oranje’

Rutger Hauer is na een omvangrijk oeuvre van veel internationale films op 75-jarige leeftijd overleden. Hauer was toen ik opgroeide de koene ridder in de tv-serie Floris. Prachtig, maar hij overdonderde me toen ik wat ouder was pas echt in de film Soldaat van Oranje waarin hij de Leidse student en verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema speelt.

Soldaat van Oranje is mijn favoriete film, die me later mede deed besluiten om in Leiden te gaan studeren. Grappig is dat in Leiden tot op de dag van vandaag nog steeds volop wordt geciteerd uit de film. De enigszins stugge Hauer was een klasse apart, ontgroeide Nederland, maar zal voor mij altijd die koele, stoere en humorvolle Soldaat blijven.

Bas Overmars, Amsterdam