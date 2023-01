’Afbouwen saldering contraproductief’

Dat bespaart veel gas en is zeer gunstig voor het milieu. Het afbouwen van de saldering is hierin contraproductief. Ook levert dat de energiemaatschappijen goedkope stroom op, die ze vervolgens weer met een factor 3 aan huishoudens terug verkopen. Ook zullen huishoudens op zoek gaan naar opslagcapaciteit/ batterijen, die weer geproduceerd worden met milieu onvriendelijk gedolven schaarse en almaar in prijs stijgende grondstoffen.

Peter Hagemans, Molenhoek