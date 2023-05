Even later liep hij naar het bubbelbad waar ik vlakbij lag. Hij had een glas prosecco bij zich, ging in het bad zittten, koptelefoon met muziek op, en het glaasje op de rand. Ik vond dat een leuk gezicht, stak m’n duim naar hem op en kreeg een grote glimlach terug. Even later kwam hij met een nog halfvolle fles en een schoon glas en zette deze naast mij neer: ’Ik moet naar het vliegveld, kan het niet meer opdrinken, geniet ervan.’

Bernhard Jolink,

Twello/Tenerife

