Brief 2 ’Het ontbreekt aan leiderschap’

Het is het zoveelste voorbeeld van waar het in dit land aan ontbreekt: moedig leiderschap. Iedereen vindt overal wat van, maar als het er toe doet, stappen ’leiders’ snel terug. Waar was Sigrid Kaag toen er onder haar ogen een ’Me Too-affaire’ zich afspeelde? Hoe snel trok Femke Halsema haar handen af van een commandant die de verrotte cultuur van de Amsterdamse brandweer wilde aanpakken? Nee, moedig leiderschap is in dit land allang verwisseld voor ’geen gedoe management’.

L.J. Schaap, Amsterdam