Cultuur

’Burgemeesters: Bij illegale feesten treden wij op’ beste krantenkop van het jaar

De beste krantenkop van het jaar is bekend. Het is een vondst van nu.nl. ’Burgemeesters: ’Bij illegale feesten treden wij op.’Freelance journalist Rutger de Quay, maakte de top drie bekend in het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits. Natuurlijk ontbrak ook De Telegraaf niet in de hoogste regi...