’Ook groot paneel in nieuwe auto’s geeft te veel afleiding tijdens rijden’

Het is een goede zaak om dat gedoe met die telefoontjes aan te pakken. Echter, wanneer men naar de nieuwste modellen auto kijkt zie je een heel groot paneel waarmee de bestuurders vaak bezig zijn . Kennelijk is het te veel moeite om het voertuig dusdanig in te richten dat het bellen vanuit een rijdend voertuig wordt belet.

Ook andere activiteiten op dat paneel zouden moeten worden belet wanneer men rijdt. Ook hier wordt de aandacht van een bestuurder door afgeleid met mogelijk ernstige gevolgen.

F. Heeffer, Uden