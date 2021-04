’Geen huizenbouw in het groen’

Premium Financieel

Column: stad en platteland

In Noord- en Zuid-Holland wonen nu bijna 8 miljoen mensen, twee keer zoveel als in 1947. Qua oppervlakte maken de twee Randstadprovincies maar 18% van Nederland uit, maar het bevolkingsaandeel is 38%. In Zuid-Holland wonen nu 1090 mensen op één km2, in de provincie Friesland, waartoe ook vier Wadden...