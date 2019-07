Zet Turkije de sluizen open?

Het is tergend dat Turkije nu al vier Nederlandse jihadisten na een korte straf op straat heeft gezet. Het lijkt een pesterij. Turkije zadelt Nederland op met het dreigend probleem dat wie eenmaal een straf heeft uitgezeten – hoe kort ook – niet opnieuw voor hetzelfde strafbaar feit mag worden veroordeeld. Voor justitie in Nederland is het moeilijk te verkopen, dat een via Turkije teruggekeerde IS-strijder niet meer kan worden opgesloten.