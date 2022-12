’Alerter zijn op Chinees coronavirus’

Bekijk ook: Databedrijf schat aantal coronadoden in China per dag op 9000

Veel landen testen binnenkomende Chinezen op corona. Het in namelijk niet ondenkbaar, dat bij de miljoen besmettingen per dag in China, die elk weer miljoenen snel delende virusdeeltjes bij zich dragen, waardoor vroeger of later weer een nieuwe mutatie ontstaat, die voor ons minder herkenbaar is. Dat is eerder voorgekomen!

Het slapende RIVM doet een oog een beetje open en slaapt weer gewoon verder. Ik denk dat niemand het merkt als dit instituut wordt opgeheven.

Peter Soeter, Voorburg