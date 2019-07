Uitslag stelling: ’Wel belang geven aan wet’

De wet ’gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ oftewel het boerkaverbod geldt in het onderwijs, de zorg, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Grote steden, openbaar vervoer-organisaties en ziekenhuizen hebben al om verschillende redenen aangegeven het verbod geen prioriteit te geven. Bij de politie bijvoorbeeld ontbreekt veelal de mankracht om het verbod te handhaven. Het gaat om een gedeeltelijk verbod omdat deze niet geldt op straat, maar de overgrote meerderheid (95 procent) had liever gezien dat het boerkaverbod ook zou gelden in de openbare ruimte.

De meeste respondenten steunen het verbod met het argument dat Nederland een open, westers land is, waarin met ’open vizier’ wordt gecommuniceerd. Mensen moeten elkaar kunnen aankijken en herkennen, is het idee, zowel voor de communicatie als voor identificatie. Een voorstander van de maatregel stelt: „De regering heeft het verbod niet voor niets ingesteld. Ik (en velen met mij) willen graag weten of ik een man of vrouw tegen kom of tegen wie ik praat.”

Anderen wijzen erop dat een nikab of boerka geïmporteerde kledij is die cultureel-historisch vreemd is voor Nederland: „Het hoort niet in ons land en past ook niet in ons land. Laat Nederland het open en vrije land blijven dat het is. Dus niets bedekken behalve je lichaam. Je gezicht moet ten alle tijden zichtbaar zijn.” Maar liefst 93 procent van de respondenten meent dat de gezichtsbedekkende kleding niet past bij de Westerse leefstijl en bovendien een uiting is van de onderdrukking van de vrouw.

De gezichts- (en lichaam)bedekkende kleding van een boerka of nikab jaagt angst aan. „Het geeft een onveilig gevoel”, klinkt het vaak. Velen zijn bang voor een terroristische aanslag: „Stel je voor dat een of andere gek zich verkleedt in een boerka en die loopt een ziekenhuis binnen en hij laat een bom afgaan.”

De meesten snappen niet dat de politie in grote steden geen prioriteit geeft aan het verbod en noemen het niet-handhaven een ondermijning van het geloof in de rechtsstaat. Immers, als de politie niet wil handhaven op het boerkaverbod, waarom wordt er dan wel gehandhaafd op het rijden zonder licht door fietsers? „De politie kan niet zelf willekeurig kiezen om wel of niet te handhaven. Waarom een bekeuring bij rijden zonder licht- maar niet handhaven bij boerkaverbod. We leven in een democratie. wet=wet.”

De ’weigerhandhavers’ kunnen rekenen op weinig begrip onder de respondenten. Vele betogen dat het niet-handhaven van een wet net zo strafbaar moet zijn als het overtreden ervan.

Slechts enkelen (twee procent) willen dat er niet gehandhaafd wordt op het boerkaverbod. Zo stelt iemand: „Geen probleem omdat het slechts over enkele personen gaat.” Het aantal moslima’s met een nikab of boerka in Nederland ligt naar schatting op enkele honderden, en zij wonen doorgaans in de grote steden. Deze kleine groep tegenstanders van het boerkaverbod meent dat we hier vrijheid van godsdienst hebben en dat het boerkaverbod een inperking daarvan vormt.