Woont u in Noord-Holland, dan zal het u niet anders zijn vergaan dan schrijver dezes. Woensdag, rond middernacht, schrok ik wakker toen het begon te spoken. Tussen twaalf en één zijn de spoken op de been, luidt het gezegde, maar dit klonk meer alsof het armageddon was aangebroken. Het laatste oordeel, de allesvernietigende wereldbrand die het einde der tijden inluidt.