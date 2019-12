Brief 3: ’Iedereen moet internetbankieren’

Maar wat er mijns inziens achter de verwijdering van 470 pinautomaten speelt, is de gedachte van de ABN Amro om alle klanten aan het internetbankieren te krijgen. Als men b.v. een betaalopdracht stuurt, dan komt het vaak genoeg voor dat deze geretourneerd wordt met de mededeling ’Tot onze spijt kunnen wij de door u ingezonden overboeking niet uitvoeren, omdat de handtekening nog niet bij ons bekend is’. En dit terwijl men al decennia klant is van deze bank. Bij navraag op het regiokantoor komt als eerste vraag: waarom bankiert u niet via internet?

Dat is de crux van alles, terwijl men voorbij gaat aan het feit dat er legio burgers zijn die niet telebankieren.

R.L. van Hasselt, Gieten

