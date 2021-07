Code rood is niet hetzelfde als een rood reisadvies

Binnenland

Roof waardevolle oldtimers: invallen en arrestaties in regio Heerlen

In een gezamenlijke actie zijn dinsdagochtend op verschillende plekken in Nederland, Duitsland en België invallen gedaan, personen gearresteerd en waardevolle oldtimers in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft na vragen van De Telegraaf bevestigd dat er ook invallen en aanhoudinge...