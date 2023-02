’Coronaboetes hoe dan ook afhandelen’

Drie jaar corona heeft er ook in ons land behoorlijk ingehakt. Heel veel mensen zijn ziek geworden en honderden mensen kunnen het niet eens meer na vertellen. En nog steeds worden mensen besmet met Covid en kampen heel veel mensen met naweeën als longcovid. Maar de weg terug is in elk geval ingezet.

Intussen is het grote aantal coronaboetes voor het Openbaar Ministerie uitgegroeid tot een hoofdpijndossier. Maar liefst in 7308 gevallen zijn bezwaarschriften ingediend, waardoor de verjaringstermijn angstvallig in zicht komt en al die mensen hun straf dreigen te ontlopen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Al die mensen die toen ’schijt’ hadden aan hun medemens en totaal voorbij gingen aan het gevaar voor hun levens, mogen hun straf niet ontlopen. Alles moet in het werk worden gesteld om die groep voor 'het hekje' te brengen. Dat zijn we gewoon verplicht voor al die dode en besmette mensen.

Jan Muijs, Tilburg